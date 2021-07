Aveva rubato il monopattino a un ragazzo privo di sensi: rintracciato il presunto colpevole

Dopo un mese e mezzo è stato rintracciato l’uomo che a Monza, in corso Milano, avrebbe rubato il monopattino elettrico a un giovane che, probabilmente a causa di un malore, era caduto rovinosamente a terra, venendo trasportato in fin di vita all’ospedale San Gerardo.

Il presunto colpevole è un uomo di origine peruviana che vive a Biassono, e che è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Gli agenti della Squadra Mobile di Monza (Sezione narcotici e crimine diffuso) hanno eseguito la perquisizione presso la sua abitazione. Hanno sequestrato tutti gli indumenti e gli accessori, nonché il cappellino, indossati al momento del furto.

Nel frattempo l’uomo aveva venduto il monopattino, che è stato recuperato e sequestrato in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.

I poliziotti sono risaliti al sudamericano grazie alle testimonianze di alcune persone che erano presenti sul luogo dell'incidente in attesa dell’arrivo dei soccorsi, alle immagini delle telecamere comunali installate in zona, e ai tabulati telefonici successivamente acquisiti. Dalla visione dei fotogrammi sarebbe emerso che il ladro, approfittando dello stato di totale incoscienza del giovane ferito, avrebbe preso il monopattino e si sarebbe quindi allontanato, portando via anche il cappellino della giovane vittima.

Quel furto aveva scatenato una profonda indignazione: quella sera del 13 giugno mentre quell’uomo di 30 anni originario dello Sri Lanka percorreva corso Milano in monopattino, probabilmente a causa di un malore, era caduto a terra privo di sensi. Mentre molte persone stavano prestando i primi soccorsi, qualcuno aveva sottratto al giovane il cappellino e il monopattino.

Il ragazzo era stato trasferito in codice rosso al San Gerardo, e ricoverato in prognosi riservata per un’emorragia cerebrale nel Reparto di Neurochirurgia Intensiva.