Monza, furto di notte al ristorante: ladro fugge con la cassa (vuota)

Mascherina sul volto, cappellino e sottobraccio il cassetto del registratore di cassa che - purtroppo per lui - era vuoto. Nella serata tra giovedì 13 e venerdì 14 agosto a Monza c'è stato un furto al ristorante Pop Up di via Appiani. Nel locale dove il menù e le specialità cambiano ogni settimana - il primo Temporary Restaurant cittadino - intorno alla una c'è stata una incursione.

Il malvivente - sembra una sola la persona ritratta nelle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza - è fuggito con la cassa ma senza soldi. "Il registratore era vuoto: chi si azzarda oggi a tenere i contanti nel ristorante chiuso?" ha spiegato Aldo Rotunno, titolare del Pop Up all'indomani del furto. Sul posto, subito dopo la segnalazione inoltrata grazie all'attivazione dell'allarme, sono giunte due volanti della Questura di Monza. E ora i poliziotti sono al lavoro per identificare il responsabile.

Secondo quanto al momento emerso il malvivente sarebbe riuscito a introdursi nel locale forzando una finestra. "Qualche giorno fa ci siamo accorti che una finestra era stata manomessa ma non avevamo dato troppo peso alla cosa e poi abbiamo scoperto il motivo" aggiunge Rotunno che in questi giorni d'agosto ha deciso di tenere regolarmente aperta l'attività. "Siamo operativi anche ad agosto, siamo già stati fermi troppo tempo a causa del covid. Ieri sera avevamo chiuso proprio una mezz'oretta prima del furto". Nonostante il ladro si sia allontanato senza bottino e senza un euro, al locale resta la conta dei danni con una finestra da riparare.

Forse qualche elemento utile per le indagini potrebbe arrivare dalle riprese delle telecamere di sicurezza anche se il soggetto ritratto indossa una mascherina a coprirgli il volto che oltre a essere un dispositivo di protezione spesso è utilizzata dai malintenzionati come "passamontagna" alternativo.