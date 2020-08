Tragedia in montagna, precipita nel vuoto mentre cerca funghi: morto brianzolo

Era uscito per cercare funghi e quella escursione gli è stata fatale. Un uomo di 63 anni residente a Carate Brianza è stato trovato morto in una scarpata di Fusine (Valtellina) nella mattinata di lunedì 31 agosto.

L'allarme è scattato intorno alle 10.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza quando un escursionista lo aveva trovato in una scarpata. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino (VII Delegazione Valtellina Valchiavenna) il soccorso alpino Guardia di finanza (Sagf) e i Vigili del fuoco. Ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo quanto ricostruito dal soccorso alpino l'uomo era uscito in cerca di funghi ma è scivolato sul sentiero ed è precipitato. Il corpo privo di vita è stato trovato nel bosco a una quota di circa mille metri.