Il gesso e gli auguri di guarigione speciali per Gabriele, il bimbo di 8 anni investito da pirata

Una frattura alla tibia e perone, il gesso che per un po' gli impedirà di correre e un bruttissimo ricordo. A portare personalmente gli auguri di pronta guarigione al piccolo Gabriele, 8 anni, è stato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio. Il bambino lo scorso 25 maggio è rimasto coinvolto in un sinistro stradale che ha visto protagonista un'auto che dopo l'investimento, avvenuto all'altezza della strada provinciale Monza-Trezzo (via Dante), a ridosso del bar Samoa, non si è fermata a prestare soccorso.

Il piccolo stava camminando nel tratto insieme al nonno intorno alle 8, diretto a scuola. Poi l'investimento. In seguito all'accaduto il bambino era stato accompagnato in ospedale in codice verde ed erano iniziate subito le ricerche e le indagini per rintracciare il pirata anche attraverso la visione di eventuali immagini estrapolate dalle telecamere private e di sicurezza della città. L'automobilista potrebbe dover rispondere dell'accusa di omissione di soccorso e adesso a lanciare un appello perchè si presentyi autonomamente in comando dalle forze dell'ordine è stato anche il primo cittadino di Concorezzo.

A regalare un sorriso in questo momento particolare al piccolo Gabriele è stata anche la società Gsd Concorezzese che gli ha fatto avere una maglia con il numero. "Oggi l'augurio più grande va al piccolo Gabriele di 8 anni, compiuti poche settimane fa" ha scritto il sindaco Capitanio a corredo di una foto postata sui social che lo ritrae insieme al bambino e alla sua famiglia. "A Gabriele gli auguri di pronta guarigione e un abbraccio speciale alla sua famiglia".