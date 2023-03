Assaltato il nuovo galeone brianzolo

Piccoli “pirati” assaltano il nuovo galeone. Grande festa a Seregno per l’inaugurazione sabato pomeriggio del nuovo galeone. Una delle maggiori attrattive per i bambini: una grande nave dei pirati nel Parco della Porada dove è possibile salire (gratuitamente) e divertirsi insieme a vecchi e nuovi amici. Il primo galeone è durato ben vent’anni, diventando un luogo di aggregazione e simbolo di divertimento per diverse generazioni di giovani seregnesi.

Poi, purtroppo, i segni del tempo e dei vandali hanno reso necessario lo smantellamento della vecchia nave dei pirati e la sostituzione con una nuova. Sabato, al taglio del nastro, erano centinaia i bambini che non hanno voluto perdersi il primo assalto sul galeone. La grande attrazione è costata 122mila euro, oltre 3mila euro per la realizzazione e la posa del grande gommoso che lo circonda e che ricorda le onde del mare.

“Vedere l’attesa fremente e la corsa dei bambini subito dopo il taglio del nastro è stato incredibile - commenta il sindaco Alberto Rossi sui social -. E mi conferma ancora una volta quanto l’attenzione e l’investimento per una Seregno a misura di bambini sia fondamentale, perché una Città a misura dei più piccoli è a misura di tutti. Per una Seregno più vivibile e che ha voglia di futuro”.