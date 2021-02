Coronavirus, Galliani è positivo al covid

"A.C. Monza comunica che Adriano Galliani è risultato positivo al covid-19, a seguito dell'ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L'amministratore delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato in regime di quarantena a domicilio". Con questo comunicato il Monza ha informato la stampa sulle condizioni di salute di Galliani, che dovrebbe essere assintomatico e trovarsi in buono stato.

A settembre anche il patron del Monza, Silvio Berlusconi, era risultato positivo al coronavirus. "La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo aprile sicuramente non avrebbe avuto l'esito che fortunatamente ha ora. Lo avrebbe ucciso? Assolutamente sì, molto probabilmente sì, e lui lo sa - aveva spiegato il medico di Berlusconi Alberto Zangrillo -. E non è una boutade per esagerare visto il personaggio di cui si parla, ma è un cercare di rimanere aderenti alla realtà".