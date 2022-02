Una gallina uccisa e appesa a una cancellata a Monza

Una gallina morta, appesa alla cancellata dell’ex Macello, in via Procaccini, a Monza. Una carcassa rimasta domenica sotto gli occhi di numerosi passanti nel tratto che conduce in centro città. A denunciare l’accaduto è stato l’Enpa di Monza.

Il macabro ritrovamento

La gallina morta appesa al cancello è stata notata da una ragazza che si è affacciata al balcone e ha visto quell’animale senza vita “infilzato”, con le zampe e il becco legati da filo di ferro. “Lascia sconcertati la modalità dell'esposizione dell'animale” spiegano dall’Enpa.

“Il luogo e il fatto che, dalla presenza del fil di ferro sul becco, l'uccisione sia stata effettuata con metodi dolorosi e crudeli. ENPA non può fare ipotesi su quanto avvenuto, anche perché, i due volontari del Nucleo Antimaltrattamento inviati sul posto, appena avuta la notizia, non hanno più trovato il corpo dell'animale. Possiamo invece chiedere a chiunque abiti nella zona di contattarci, anche in anonimato, nel caso abbia visto qualche cosa o qualcuno che ci possa aiutare a identificare l'autore di questa barbara bravata”. La mail per le segnalazioni è la seguente: maltrattamenti@enpamonza.it.