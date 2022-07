Molesti, aggressivi e pericolosi hanno tra i 16 e i 18 anni: fermata la gang a Giussano

Sono stati segnalati da molte persone prima alle piscine comunali in via Conciliazione, poi in centro città in piazza Roma e San Giacomo, a Giussano. Si tratta di una decina di ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni per cui alla fine è intervenuta la polizia locale con i carabinieri per identificarli. Soprattutto in piscina il loro atteggiarsi è stato ritenuto pericoloso, in totale violazione delle regole e che metteva in pericolo anche le altre persone che cercavano solo un po' di refrigerio e di relax.

La stessa compagnia di ragazzi che è stata successivamente identificata in centro città, in atteggiamenti incivili e molesti.

Sono in corso anche ulteriori approfondimenti per identificare i responsabili di alcuni graffiti che, nei giorni scorsi, hanno imbrattato alcune vetrine del centro storico e alcuni elementi di arredo urbano comunale che sono già stati ripuliti dal personale comunale. A seguito delle indicazioni ricevute, è stato anche visionato l’impianto di videosorveglianza per individuare i possibili autori e acquisire dettagli utili.

Per risalire agli autori, oltre all’aiuto della video-sorveglianza, le forze dell’ordine del territorio hanno già predisposto servizi in borghese nelle aree più sensibili che vanno ad affiancarsi a specifici pattugliamenti negli orari serali.

Se le azioni dovessero ripetersi con le stesse modalità, la polizia locale di Giussano ha a disposizione un nuovo strumento: si tratta del Daspo urbano, ovvero una sanzione amministrativa cui si affianca un ordine di allontanamento di 48 ore da determinate aree del territorio e in caso di recidività anche per un tempo maggiore.

“Sono i primi episodi di una certa gravità che interessano così da vicino il nostro centro storico, ma sono campanelli d’allarme a cui vogliamo rispondere con immediata fermezza – afferma Marco Citterio, Sindaco di Giussano – Ringrazio la polizia locale e i carabinieri che sono

prontamente intervenuti presso il Centro natatorio e che, oltre all’identificazione dei responsabili, hanno pianificato una collaborazione reciproca per monitorare questa aree, meta di refrigerio estivo per centinaia di persone. La stessa attenzione sarà posta sul nostro centro storico, dove

vogliamo che residenti, esercenti e clienti possano sentirsi al sicuro e non debbano convivere con schiamazzi o, peggio, con imbrattamenti e vandalismi. L’attenzione delle istituzioni resta alta allo scopo di far vivere un’estate tranquilla a tutta la cittadinanza”.