Arcore, tre micetti abbandonati fuori da una ditta

Tre gattini abbandonati ad Arcore, fuori da una ditta. Una storia che purtroppo, almeno per il momento, non ha un lieto fine perchè solo uno di questi micetti è stato affidato alle cure del personale addetto mentre gli altri due sono scappati e non si sa che fine abbiano fatto. E' questo il nuovo caso che il pet detective Said Beid si è ritrovato a dover rivolvere in questi giorni dopo che venerdì, fuori da una azienda di Arcore, qualcuno ha abbandonato un trasportino. Dentro c'erano tre gattini: uno scuro e due chiari.

Il personale si sarebbe accorto della presenza della gabbietta e l'avrebbe portata all'interno. "Hanno visto soltanto del pelo perchè i gatti erano tutti schiacciati in uno spazio troppo piccolo e l'hanno aperta così due dei gattini sono scappati via" ha raccontato Said. Il terzo invece è stato bloccato e affidato alle cure del canile-gattile Fusi di Lissone che lo ha preso in carico. E' stato poi richiesto anche l'intervento del professionista dei salvataggi degli amici a quattro zampe, Said Beid.

"Ho posizionato ieri una fototrappola e nel video che ho registrato si vede il gattino - zoppicante - che va a mangiare" racconta a MonzaToday. Uno dei mici dunque, in precarie condizioni di salute, risulta essere ancora nei paraggi e sono in corso le ricerche e le operazioni di monitoraggio per rintracciarlo insieme all'altro cucciolo scappato.