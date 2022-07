I gatti arrivati a Monza dall'Ucraina trovano una seconda vita in Francia

A Monza Iryna e i suoi gatti hanno trovato la salvezza. Adesso in Francia inizieranno una nuova vita. Una storia a lieto fine quella di Iryna, una donna che l'11 marzo era arrivata in Brianza fuggendo dalle bombe dell'Ucraina. Non era sola, ma insieme ai suoi inseparabili gatti. Con loro aveva percorso migliaia di km e rischiato la vita. Nei giorni scorsi Iryna e i suoi mici si sono messi nuovamente in viaggio, destinazione Francia, dove il marito della donna (che nel frattempo ha compiuto i 60 anni e ha quindi potuto lasciare l'esercito ucraino) ha trovato casa e lavoro.

La storia arriva dall'Enpa di Monza. Il rifugio di via San Damiano per 4 mesi ha ospitato gratuitamente i 3 gatti di Iryna che nel frattempo aveva trovato ospitalità da alcuni parenti a Lissone dove, però, non aveva potuto portare i suoi amati animali. E così Remi (affascinante gattone tutto nero), Elliot (bellissimo micio tigrato grigio) e Basho (stupendo micione tigrato rosso) hanno trovato casa nel rifugio di via San Damiano accuditi con amore dai volontari e con Iryna che, appena poteva, andava a trovarli.

I tre micioni che dormivano e giocavano sempre insieme hanno conquistato in breve tempo operatrici e volontari del rifugio per il bellissimo carattere. Purtroppo non sono mancati problemi di salute: Elliot ha avuto un problema cardiaco e un versamento polmonare; Basho tre anni fa aveva avuto un ictus e quindi era costantemente monitorato; Remi ha avuto una piccola dermatite. Tutti e tre, per fortuna, ora stanno bene e per tutta la durata del soggiorno monzese hanno potuto contare sulle visite settimanali Iryna, che non faceva mai mancare coccole e attenzioni.

Adesso per loro è iniziata una seconda vita. Lo scorso 18 luglio Iryna e i suoi mici sono partiti per la Francia. "Il giorno della partenza è stato commovente - raccontano dall'Enpa di Monza -. Le volontarie Roberta e Elena sono entrate nel loro box per metterli nei trasportini, i mici sembravano aver capito tutto: Remy si è sdraiato e Basho ha cominciato a leccarlo per dargli una bella sistematina generale, poi la toeletta è continuata tra Elliott e Basho. Quando alla fine ognuno è stato messo nel proprio trasportino, Basho ha continuato a chiamare i compagni a gran voce. I proprietari erano emozionatissimi e hanno ringraziato tutti i volontari e operatrici che si sono presi cura e hanno amato i loro adorati gatti in questo periodo così difficile e incerto".