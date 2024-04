Gattino disperato nell'intercapedine di un muro: salvato dai vigili del fuoco

Sempre presenti i vigili del fuoco, così ieri in aiuto di un gattino disperato che era finito nella strettissima intercapedine di un muro della scuola di Limbiate in via via Napoleone Bonaparte.

Una squadra del comando di Monza e Brianza è intervenuta per recuperare il un gatto e tramite un passaggio nei sotterranei, ha creato un varco, accedendo in un cavedio molto stretto, ed è riuscita a individuare e recuperare il micio spaventato, ma in buone condizioni di salute. Sul posto anche l'autopompa da Desio.