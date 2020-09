Gatto intrappolato nel cofano di un'auto: il salvataggio nel cuore della notte

È una storia a lieto fine, quella che arriva da Monza.

Nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre, i vigili del fuoco del comando provinciale Monza sono intervenuti per un salvataggio davvero... particolare! Un automobilista, proveniente da Milano, parcheggiando la sua auto si è accorto di un miagolio proveniente dal vano motore: si era rifugiato lì un gatto che, dal capoluogo lombardo, aveva viaggiato fino a Monza.

Alle due del mattino, l'autopompa ha raggiunto via Masaccio e ha dato il via alle operazioni di salvataggio. Con delicatezza e con professionalità, i vigili del fuoco hanno estratto il micio dal cofano. Spaventato ma in buone condizioni, l'animale si è rifugiato tra le braccia dei suoi salvatori per una dose extra di coccole.