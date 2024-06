Rumori sospetti nell'auto, tra le ruote c'è nascosto un gattino: il salvataggio

Un gattino sotto un'auto. A Lissone missione insolita per i vigili del fuoco che sabato pomeriggio sono intervenuti per soccorrere un gatto di poche settimane rimasto intrappolato sotto un'auto appena parcheggiata. La proprietaria, guidando, si è accorta di rumori sospetti ed una volta fermata la vettura in via Catalani e costatato che si trattasse di un felino non ha esitato a chiamare il 112. I pompieri hanno trovato il gattino nel passaruota anteriore sinistro.

Spaventato ma in buone condizioni, il micio è stato soccorso e affidato alle cure di un veterinario. Ad adottarlo potrebbe essere proprio al donna che l'ha trovato, scegliendo come rifugio proprio quell'auto.