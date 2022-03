Abbandonata in un sacchetto di plastica in un parcheggio, gatta salvata

Un gatto abbandonato dentro un trasportino in un sacchetto in un parcheggio. A salvarlo - anzi salvarla perchè si tratta di una gatta - è stato l’occhio attento di un autista e la pazienza di una volontaria. Probabilmente lì, in quel parcheggio deserto del centro direzionale Colleoni, ad Agrate Brianza, ci sarebbe rimasta ancora a lungo tempo se un autista di pullman non si fosse fermato per sgranchirsi le gambe quel sabato mattina.

Ed è stato proprio l’uomo che ha guardato dentro un sacchetto di plastica abbandonato nel piazzale lo scorso 19 febbraio e ha notato un gatto bianco e tigrato con le pupille degli occhi verdi dilatate e le orecchie abbassate per il terrore.

La fuga e il recupero

Pensando di soccorrerla e darle del cibo, l’autista commette l’errore di aprire la grata frontale e il gatto approfitta della via di fuga per ripararsi sotto una fitta siepe. L’uomo allerta allora la Polizia Locale che, vista la difficoltà della situazione, richiede a sua volta il supporto di Franca Pritelli, volontaria che opera da anni sul territorio per la cattura di gatti di colonia, la loro sterilizzazione e il successivo rilascio. Il micio, con difficoltà, è stato poi recuperato e consegnato al servizio di accalappiamento ATS.

Da dove arriva la gatta?

Visitato dai veterinari al gattile di Monza, il gatto si è rivelato essere una femmina anziana già sterilizzata, in condizioni di salute relativamente buone. “Il carattere poco “amichevole” fa pensare che si tratti di un gatto di colonia spostato (illecitamente) dal suo habitat. Ma l’assenza del caratteristico taglietto a forma di mezzaluna che viene praticato nell’orecchio sinistro ai gatti di colonia al momento della sterilizzazione fa pensare, invece, che possa essere, o essere stata una volta, una micia di proprietà”.

Chi avesse informazioni su questa gatta o sul suo abbandono è invitato a contattare ENPA alla mail maltrattamenti@enpamonza.it. “Garantiamo come sempre assoluta riservatezza” assicurano dall’Ente Nazionale Protezione Animali.