La lettera inaspettata ai pompieri: "Sono il micio che avete salvato ieri sera"

Un miagolio dal cofano di un'auto e un micetto da salvare. I vigili del fuoco lunedì sera sono intervenuti a Brugherio dove un gattino era rimasto incastrato nel vano motore di un veicolo parcheggiato in via Isonzo. I pompieri sono riusciti a liberare il gattino e a metterlo in salvo e dopo qualche giorno sono arrivati in comando dei ringraziamenti "speciali", con una simpatica e dolce lettera. Firmata proprio dal gattino, ribattezzato Jena Cat Plissken.

L'animale è stato accudito da una coppia che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e ora affidato alle cure dell'Enpa di Monza.

"Cari Vigili del Fuoco di Monza e cari Carabinieri di Brugherio sono il micino che avete salvato ieri sera. Volevo ringraziarvi tanto e scusarmi ancora per il disturbo. Di solito non sono così rognoso, ero soltanto spaventato e non sapevo dove andare.

Ho dormito tutta notte da Ely e Paolo dopo essermi rifocillato con croccantini e latte. Sono stati svegli ad accudirmi in giardino fino alla 1.30, ma non mi sono lasciato prendere…Stamattina ho cercato di nuovo la fuga all’alba. Peccato, mi sentivo così comodo infilato sotto la loro auto. La zona dei cerchi mi piace molto in effetti. Ho cercato prima riparo sotto un cespuglio e poi ho trovato un varco per la cantina. Credo che i miei amici si siano sentiti molto più sollevati perché mi hanno portato di nuovo da mangiare e da bere sapendomi lì dentro al sicuro. Avevo una gran fame.

Ora due signore gentilissime dell’Enpa sono venute a prendermi e per me inizia una nuova avventura. Dovrò comportarmi meglio; me lo hanno già detto. Ad Ely è dispiaciuto molto separarsi da me, ma non poteva fare altrimenti con il suo lavoro. E’ contenta perché ora sono in compagnia e in ottime mani. Vi saluto con tanto affetto e ancora grazie. Ah, dimenticavo: non capisco molto bene certe cose, sono piccolo. Potrei essere una micina, quindi il nome che mi hanno dato va bene: Jena Cat Plissken (fuga dal... giardino)"