Miagolio in strada, salvato gattino nascosto nel cofano di un'auto a Monza

Ad accorgersi che nella vettura si era rintanato un micio è stata una coppia di passaggio in via Cristoforo Colombo. L'intervento dei vigili del fuoco

Hanno sentito un miagolio flebile ma insistente mentre passeggiavano per strada. E hanno capito subito che probabilmente qualche gatto avesse bisogno di aiuto. Ed era nascosto nel cofano di un'auto parcheggiata in strada.

Mobilitazione di soccorsi nella serata di mercoledì a Monza, in via Cristoforo Colombo, dove per liberare un gattino dal vano motore del veicolo sono intervenute due squadre di vigili del fuoco dal comando provinciale di via Mauri. Sul posto erano presenti anche le forze dell'ordine con agenti della polizia di Stato, carabinieri e polizia locale che erano di passaggio nel tratto nell'ambito di un servizio di controllo coordinato nell'ambito del rispetto delle normative anti-covid contro gli assembramenti. Sono stati gli operatori a rintracciare il proprietario del veicolo che è subito giunto sul posto.

I pompieri hanno liberato il micio che è stato subito accolto tra le braccia della coppia e ha trovato così una nuova famiglia.

Video | Il salvataggio del gattino