"Venga a prendere suo figlio in caserma", ma i genitori inveiscono contro i poliziotti

Il figlio minorenne viene fermato perché, insieme ad altri amici, ha aggredito un coetaneo. I genitori, chiamati nel cuore della notte dagli agenti della polizia locale che li invitano a presentarsi al comando di via Marsala, inveiscono. Non contro il ragazzino che ha compiuto un reato, ma contro gli agenti che li hanno svegliati.

Succede a Monza e a raccontarlo a MonzaToday è l’assessore alla Sicurezza, Ambrogio Moccia. Non è un caso isolato, ma si è più volte ripetuto da quando l’ex magistrato ha deciso di cercare di creare un dialogo con i minorenni che sempre più spesso vengono fermati dalla polizia locale perché coinvolti in attività di spaccio o microcriminalità. Un confronto che Moccia ha cercato – e spesso instaurato – anche con i genitori. Ma non sempre è andata bene. “Sono molto preoccupato e rammaricato dal comportamento di alcuni genitori – ha spiegato -. Non è la prima volta che quando la sera o la notte gli agenti fermano minorenni coinvolti in aggressioni, rapine, atti di vandalismo e portati al comando allertano i genitori dall’altra parte della cornetta non ci sono persone allarmate da quanto accaduto, ma infastidite perché disturbate”.

Un atteggiamento che, fortunatamente, non è quello della maggioranza dei genitori avvisati, ma che ha fatto preoccupare e riflettere l’assessore che è molto attento al tema della delinquenza giovanile sempre più diffusa anche nella città di Teodolinda. Baby gang che operano soprattutto nel centro storico e che prendono di mira ragazzini poco più grandi o piccoli di loro per rapinarli del cellulare, dell’orologio, dello zainetto. Ma poi ci sono anche le situazioni di vandalismo contro il patrimonio pubblico e il risveglio la mattina, soprattutto in centro e nelle vie della movida, con scenari disastrosi. “Da febbraio, da quando è arrivato il nuovo comandante Giovanni Dongiovanni, abbiamo intensificato le attività di controllo e di prevenzione proprio per cercare di arginare il disagio giovanile. Un microcosmo di ragazzini italiani e stranieri, che vengono anche da fuori città, che agiscono nel centro storico”, aggiunge.

“La situazione pian piano sta migliorando - precisa l’assessore Moccia -. Probabilmente anche il lavoro di dialogo instaurato con questi giovanissimi e coi loro genitori sta portando qualche risultato. Sono ottimista. Certo il problema non è stato risolto, non abbassiamo la guardia anche in queste settimane di fine luglio e di agosto quando, probabilmente, anche questi giovanissimi partiranno per le vacanze”. I controlli non diminuiranno (malgrado il cronico problema di carenza di personale nella polizia locale, confermato anche dall’ex magistrato) e per tutta l’estate proseguiranno con attività in divisa e in borghese.