Il generale Mezzavilla, vicecomandante dell'Arma dei carabinieri

Gli anni monzesi, la prestigiosa carriera con incarichi importanti in Italia e all'estero e ora la nomina a vicecomandante dell'Arma dei Carabinieri. Il consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, ha deliberato la nomina, che sarà a breve firmata dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, del generale di corpo d’armata dell’Arma dei carabinieri, Maurizio Detalmo Mezzavilla, nato a Gradisca di Sedegliano, a vicecomandante generale dell’Arma dei carabinieri.

La carriera e gli anni a Monza

Originario di Sedegliano (Udine), sposato e padre di 3 figli, il generale di corpo d’armata dell’Arma dei carabinieri, Maurizio Detalmo Mezzavilla, laureato in Giurisprudenza, in Scienza della Sicurezza ed in Scienza della Sicurezza Interna ed Esterna ha frequentato l’Accademia Militare di Modena, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, il Corso Superiore di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia (Roma) ed il Nato Defence College. Mezzavilla, già vice Comandante del Comando Unità Mobili e Specializzate dell’Arma dei Carabinieri, nella sua carriera ha collezionato importanti incarichi in Italia e all’estero.

Tra gli incarichi ricoperti, è stato: Comandante di Plotone presso la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias; Comandante di Plotone e della Compagnia Carabinieri per la Sicurezza di Comiso (Ragusa); Comandante della Compagnia Carabinieri di Villafranca di Verona; della Compagnia di Polizia Internazionale presso il Quartier Generale di Shape (Belgio); Comandante della Compagnia Carabinieri di Castelgandolfo (Roma); Direttore della 1a Sezione della 1a Divisione Interpol presso il Ministero dell’Interno; addetto e capo della 3a Sezione dell’Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; addetto all’Ufficio Coordinamento e Pianificazione per le Forze di Polizia presso il Ministero dell’Interno; Comandante del Gruppo/Reparto Territoriale di Monza.

FOTO - Mezzavilla ai tempi monzesi (Foto/G.Galbiati)