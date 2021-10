Gerald Brahimi, il giovane chitarrista e imprenditore morto a 21 anni nel Milanese

Gerald Brahimi è morto a 21 anni, a causa di un male incurabile. Il fatto, avvenuto domenica 17 ottobre, ha gettato nello sconforto le comunità di Gorgonzola e Vimodrone, nel Milanese. Il giovane, che dopo la scuola aveva intrapreso la strada dell'imprenditoria dedicandosi con una start up all'intermediazione immobiliare online, era noto nel territorio dei due comuni dove ha vissuto la sua vita tra casa e scuola.

Gerald viene adesso ricordato dalla famiglia, dagli amici e dai compagni di scuola dell'Itis Marconi. In particolare il canale Instagram dell'istituto ha deciso di dedicargli un breve video per omaggiare il grande talento musicale di Gerald Brahimi. Il suo amore per la chitarra era sconfinato e i suoi assoli con la chitarra elettrica ne sono la conferma.

L'Istituto Marconi - si legge nel post - si stringe alla famiglia e agli amici di Gerald Brahimi, un nostro ex studente che purtroppo è scomparso prematuramente. Abbiamo deciso di ricordarlo con la sua musica visto che per anni ha partecipato al Progetto Musica d'istituto. Ciao Gerald".