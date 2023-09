Il colonnello Gerardo Marinelli è il nuovo comandante della guardia di finanza di Monza

Il colonnello Maurizio Querqui lascia Monza. Lunedì mattina al termine di una cerimonia interna svoltasi alla presenza del nuovo Comandante Regionale Lombardia, Generale di Divisione Giuseppe Arbore, il Colonnello Maurizio Querqui ha lasciato la sede di Monza, dopo aver diretto per due anni il comando Provinciale delle Fiamme Gialle, per essere trasferito a Roma, presso il Comando Generale del Corpo. Al suo posto, subentra nell’incarico di comandante Provinciale il Colonnello Gerardo Marinelli, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma.

Il colonnello Querqui, nel lasciare la città di Monza, ha espresso parole di ringraziamento per la superiore gerarchia e le autorità locali, augurando al nuovo collega il conseguimento di ogni miglior traguardo e rinnovando i sentimenti di gratitudine nei confronti dei Finanzieri di ogni ordine e grado che con professionalità, impegno e spirito di servizio hanno ottenuto in questi anni significativi risultati in tutti i settori operativi, in un ambito territoriale considerato dalla Guardia di Finanza di primaria importanza ed in cui tutti i Reparti dipendenti – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e Gruppo di Monza, Compagnie di Seregno e Seveso – hanno dato concreta evidenza dell’azione del Corpo contro ogni forma di inquinamento del sistema economico-finanziario.

Il colonnello Marinelli ha espresso entusiasmo per il nuovo importante incarico e formulato al Colonnello Querqui i migliori auspici per il raggiungimento di ulteriori successi. Il generale Arbore ha ringraziato il colonnello Querqui per l’intensità dell’attività svolta in questi anni in cui, valorizzando anche il graduale e costante significativo intervento di rafforzamento delle risorse umane sul territorio, i Reparti dipendenti dal Comando Provinciale Monza hanno sempre continuato a svolgere con efficacia le attività di prevenzione e repressione delle forme di illegalità di matrice economica e finanziaria.

Infine, il generale Arbore ha formulato gli auguri al colonnello Marinelli sottolineando come la sua pregressa esperienza nei tre Nuclei PEF di punta del Corpo e, da ultimo, nell’ambito della fiscalità internazionale al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, potrà contribuire ad un ulteriore consolidamento delle Articolazioni specialistiche dell’omologo Reparto di Monza, al fine di rendere sempre più funzionale ed incisiva l’azione istituzionale del Corpo sul territorio brianzolo, soprattutto in un periodo storico in cui occorre implementare l’attività di prevenzione e contrasto anche ad eventuali fenomeni illeciti collegati agli ingenti finanziamenti provenienti dal PNRR.