A spasso nel traffico di Monza, due famiglie di germani reali con piccoli salvate

A spasso nel traffico di Monza. Due famigliole di germani reali, mamme con relativa prole, sono state recuperate dai volontari dell’Enpa in strada, tra le auto, e tratte in salvo. Le mamme germano e i loro piccoli poi sono stati rilasciati in libertà nel Lambro in una zona tranquilla del Parco di Monza.

I volontari, durante l’estate monzese, hanno soccorso e subito rilasciato anche cinque passeri imprigionati in una bocca di lupo e hanno aiutato un ghiro arrivato al rifugio ipotermico dopo un temporale. Il roditore è stato riscaldato, rifocillato e riportato al Parco il giorno seguente. Tra i recuperi recenti anche il salvataggio di diversi serpenti, biacchi nella maggior parte dei casi, poi rilasciati in luoghi idonei.

"La parte più bella e gratificante dell’operato dei volontari ENPA Monza e Brianza è sicuramente il lieto fine degli animali che giornalmente vengono accuditi presso il rifugio di via San Damiano. Veder andare a casa cani, gatti, conigli (e non solo) che erano arrivati abbandonati o maltrattati, salvare dalla morte quelli “da reddito”; sapere di aver fatto la differenza nelle loro vite, sono tutte esperienze che non hanno prezzo" spiegano dall'Ena. Ma quello che gratifica i volontari del settore selvatici è ovviamente qualcosa di diverso. "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e, aldilà delle considerazioni di natura etica, la sua detenzione è illegale" aggiungono.

Si cercano volontari

Ogni giorno arrivano al rifugio di Via San Damiano animali selvatici portati da privati cittadini o richieste di recupero, e tutti quelli che arrivano al rifugio vengono visitati e accuditi in attesa di un loro rilascio in libertà o di un trasferimento al CRAS.

I soccorsi esterni, spesso sollecitati da privati cittadini con le sempre preziosissime segnalazioni, vengono effettuati da ENPA stessa o da forze competenti come Polizia Provinciale, Carabinieri o Guardie Ecologiche Volontarie.

In questo periodo, purtroppo, arrivano così tante segnalazioni che non riusciamo a essere presenti per tutte le richieste di intervento: non sempre ci sono volontari disponibili e gli operatori hanno già il loro da fare ad accudire tutti i giorni gli oltre 300 animali ospitati. “La buona volontà non manca, spesso è la forza lavoro a mancare, per questo ogni nuovo volontario in questo settore sarà il benvenuto” spiegano dalla sede monzese. Per chi è interessato o per chi desidera solo avere informazioni è possibile scrivere a selvatici@enpamonza.it.