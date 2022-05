Mamma germano e i suoi piccoli salvati dal treno e dal serpente

Mamma germano ha deciso di prendere casa in un condominio, a due passi dalla stazione ferroviaria. Ma gli inquilini della corte monzese di via San Gottardo hanno chiamato l'Enpa di Monza per recuperare e mettere in un habitat più idoneo la simpatica famigliola. Hanno riposto mamma germano e i suoi 10 anatroccoli in una scatola di cartone in attesa dell'arrivo dei volontari dell'Ente nazionale protezione animali.

Mentre Lara e Federica, volontarie dell'Enpa, si recavano sul posto, la scatola che conteneva i piccoli, posta incautamente su un muretto, per una folata di vento era caduta sul terrapieno, a lato della linea ferroviaria, proprio dove si trovava la mamma che nel frattempo si era allontanata dalla corte. A questo punto il problema per le due “salvatrici” era come scendere e raggiungere la famigliola in una zona interdetta al pubblico. È stato a questo punto necessario chiedere l’intervento urgente dell’ufficio manutenzione di Ferrovie dello Stato che hanno aperto un cancello permettendo a Lara e Federica di scendere e recuperare mamma e piccoli, trovati in buone condizioni nonostante la caduta. Erano solo assetati e spaventati. Per fortuna la mamma è stata bravissima e durante il recupero è rimasta tutto il tempo vicino ai suoi piccoli.

Ma a rendere tutto più complicato si è messo anche l'arrivo di un serpente che un inquilino, corso in aiuto delle volontarie, è riuscito a tenere lontano dalle ragazze e dalla famigliola. "Un grazie a tutti - è il messaggio che arriva dall'Enpa di Monza -. Ai condomini e ai tecnici della Rfi. L’intera famigliola è stata immediatamente portata nel Parco di Monza e liberata in una zona tranquilla nei pressi del fiume"..