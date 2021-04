Aggrediti e derubati due senzatetto: la polizia locale rintraccia e ferma il ladro

Il ladro è una persona senza fissa dimora che vive in piazza Cambiaghi. I due clochard hanno sporto denuncia, e poi sono stati trasferiti in una struttura protetta

Aggredisce e rapina due senzatetto: l’uomo viene rintracciato e fermato dagli agenti del Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica) della polizia locale di Monza. Il fatto è accaduto venerdì 9 aprile, alle 7.30, nei giardinetti del Nei dove gli agenti sono intervenuti in aiuto di due persone senza fissa dimora che nelle notte erano state aggredite e derubate da un uomo di nazionalità marocchina, anche lui senza fissa dimora. Le vittime sono due italiani, una donna di 71 anni e un uomo di 59, che la sera prima si trovavano su una panchina all’interno dei giardinetti di via Enrico da Monza.

Derubati delle sigarette, di un caricatore e di un power-bank

I due clochard hanno raccontato agli agenti di essere stati aggrediti e derubati da un extracomunitario. L’aggressore, sempre secondo il racconto delle vittime, avrebbe prima rubato un pacchetto di sigarette dal giaccone della donna. Il senzatetto sarebbe quindi intervenuto in difesa dell’anziana, ma l’aggressore gli avrebbe rubato anche a lui le "bionde" e un paio di occhiali da sole. Mentre la donna tentava di chiedere aiuto con il cellulare l’aggressore glielo avrebbe strappato di mano, scaraventato sulla vicina pista di pattinaggio e poi scappato rubando anche un caricatore e un power-bank. La coppia ha fornito agli agenti la descrizione dell’aggressore, poi rintracciato in piazza Cambiaghi dove, da tempo, i residenti lamentano la presenza di giorno e di notte di persone senza fissa dimora che disturbano e che chiedono l’elemosina.

L'aggressore è stato denunciato per rapina

Gli agenti del Nost hanno immediatamente rintracciato l’aggressore che, peraltro, era in possesso anche di una modica quantità di sostanze stupefacenti, e degli oggetti sottratti ai due senzatetto. L’uomo, un 35enne di nazionalità marocchina, è stato condotto al comando della Polizia locale dove è stato denunciato in stato di libertà per rapina. All’uomo è stato notificato l’invito a comparire all’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza per chiarire la sua posizione in Italia. Intanto gli agenti hanno già informato dei fatti anche la Procura della Repubblica.

Già in passato aveva preso di mira la coppia

Non sarebbe la prima volta che il senzatetto nordafricano prende di mira la coppia di clochard. Già lo scorso 5 aprile la donna, come ha riferito agli agenti della Polizia locale, mentre stava dormendo su una panchina dei giardinetti del Nei sarebbe stata derubata dall’uomo che le aveva sottratto la carta PostPay. La donna aveva immediatamente bloccato la carta ma senza sporgere denuncia per paura di eventuali ritorsioni. Questa volta però i due senzatetto hanno sporto denuncia-querela.

Arena: "La nostra polizia locale al fianco dei più fragili"

Soddisfatto l’assessore alla Sicurezza Federico Arena. “Gli agenti si sono dimostrati sensibili nei confronti dei due soggetti deboli. "Grazie al tempestivo intervento i Servizi Sociali sono riusciti a collocare la donna e l’uomo in una struttura protetta, dopo avergli fatto fare un tampone molecolare. Tutti i reati contro le persone vanno perseguiti. Ma quelli commessi contro i soggetti più fragili sono ancora più odiosi. Su queste situazioni l’attenzione della polizia locale è ancora più alta perché nessuno nella nostra città deve sentirsi insicuro”.