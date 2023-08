Chiuso ancora il giardinetto, il gestore del chiosco è disperato: "Quando potrò tornare a lavorare?"

“Sono disperato. Non solo perché dal 24 luglio non lavoro, ma anche perché non so quando potrò ricominciare a lavorare. E non lo sanno neppure in comune. Ho i fornitori con il fiato sul collo, continuo a pagare le utenze, e ho una famiglia da mantenere. Ma nessuno, a Palazzo, sa quando potrò tornare nel chiosco”. È disperato Alberto Cacioppo, il gestore del chiosco all’interno del giardinetto di via Lucania, angolo via Puglia. Il chiosco è di proprietà comunale: Alberto ha ottenuto una concessione di 12 anni. Il grande giardino pubblico era molto frequentato: non solo dai ragazzi, ma anche dalle famiglie e il chiosco di Alberto era diventato un punto di riferimento anche per le feste e, soprattutto durante la bella stagione, per gli aperitivi. Ma Alberto dal 24 luglio in quel chiosco non è più rientrato. L’area, come gli altri giardini pubblici, sono stati chiusi a causa del nubifragio e mentre all’inizio della settimana sono state riaperte alcune aree verdi della città, la sua resta ancora chiusa.

"Neppure in comune sanno quando riaprirà quel giardino"

“Naturalmente non ho staccato le utente - racconta l’uomo che incontriamo davanti al giardinetto chiuso -. All’interno il frigo ha sempre continuato a funzionare per evitare di dover buttare gelati e altri prodotti. Ho dovuto annullare aperitivi e feste già programmate e per i quali avevo già acquistato gli alimenti e ho dovuto restituire le caparre ai clienti. Nel frattempo ho tutte le scadenze che incombono, i fornitori con il fiato sul collo, oltre 15 giorni di mancato incasso in un periodo in cui molte persone sono ancora a casa e il giardinetto è molto frequentato. Ho anche una famiglia da mantenere”.

Dopo i primi giorni di fase emergenziale Cacioppo si è subito attivato per capire i tempi di riapertura dell’area. “Ho inviato un’email a un assessore che mi ha riferito di non essere una sua delega, così come sono stato rimbalzato dall’Ufficio Reclami - prosegue -. Attraverso la piattaforma del comune ho segnalato la presenza in pieno giorno di alcune persone all’interno dell’area chiusa e alla mia domanda sui tempi di riapertura del giardinetto di via Lucania mi hanno risposto di non saperlo. Ma se non lo sanno in comune, a chi devo rivolgermi? Capisco che ci sono stati 3 nubifragi, capisco che ci sono stati 2mila alberi caduti e una città in ginocchio, ma nella programmazione di riapertura dei giardinetti non potevano dare la priorità a quelli dove ci sono anche i baretti, dove c’è gente che lavora, paga le tasse, e con quella attività mantiene la famiglia? Io è dal 24 luglio che non porto a casa un centesimo”.

Piffer: "Assessori, date risposte ai cittadini"

La vicenda di Alberto Cacioppo (e di altri gestori di baretti comunali ancora chiusi) è arrivata anche al consigliere Paolo Piffer. “Mi auguro che l’amministrazione comunale intervenga in aiuto di questi gestori - commenta il capogruppo di Civicamente -. Ho già inviato un’interrogazione che, certamente, verrà discussa durante il consiglio comunale di settembre. La mia proposta è di stralciare i costi dell’affitto di questo periodo degli esercenti che non sono stati messi nelle condizioni di lavorare. Naturalmente ci vorrà ancora del tempo prima che si ritorni alla normalità, gli assessori dovrebbero sforzarsi di comunicare ai cittadini gli aggiornamenti. Perché se è vero che i vigili del fuoco, la protezione ciovili e tutti gli operatori stanno facendo il massimo, i cittadini hanno diritto di sapere a che punto sono, altrimenti il disagio aumenta”.

La redazione di MonzaToday ha contattato il comune per avere aggiornamenti proprio in merito alla riapertura del giardinetto di via Lucania. Ad ora senza riposta.

Notizia in aggiornamento