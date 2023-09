Bambini che giocano nel prato pieno di escrementi e sugli scivoli sporchi di urina

Da piccola oasi verde nel cuore del quartiere dove ritrovarsi per chiacchiere, giocare, far merenda o regalarsi un aperitivo prima di tornare a casa dopo una giornata di lavoro, a regno del degrado. Si tratta dei giardinetti pubblici di via Lucania, angolo via Puglia a Monza. Una grande area verde che da tempo viene utilizzata anche come “tetto sotto le stelle” da alcuni clochard che, oltre a dormire sulle panchine, usano la fontanella come doccia e i cespugli come wc.

A segnalare il problema alla redazione di MonzaToday è un abituale frequentatore, Un problema che però nella mattinata di giovedì 28 settembre è stato denunciato anche agli agenti della polizia locale contattati da un gruppo di mamme. “È una situazione indecente - racconta il lettore -. Ormai c’è un fuggi fuggi da questo giardinetto che fino a pochi mesi fa era un luogo di ritrovo per le famiglie della zona. Ma i bambini non possono giocare tra la sporcizia”. Il lettore ci riferisce, con tanto di foto, la situazione di estremo degrado di quell’area verde comunale. Un’area che, da come racconta, resta comunque aperta la notte o, forse per la presenza di qualche recinzione tagliata permette alle persone di entrare.

La mattina, poi, lo spettacolo è tutt’altro che confortante. “Il tappeto antitrauma sul quale i bambini giocano puzza di urina - spiega -. Non è la prima volta che la mattina ci sono i giochi sporchi di pipì. Per non parlare di escrementi abbandonati anche tra le siepi e dietro gli alberi, il tutto spesso coperto da fazzoletti di carta. Stamattina la fontanella era piena di schiuma. Alcuni passanti avrebbero visto due uomini lavarsi e farsi la barba proprio lì”.

Un parchetto che via via si sta svuotando. “È un grande peccato - conclude -. Nel giardinetto c’è anche un chiosco che è diventato punto di ritrovo per tante persone del quartiere. Un peccato perché il giardinetto è stato a lungo chiuso dopo il nubifragio e adesso, con queste belle giornate di inizio autunno, è comunque un punto di incontro. Mi auguro che ci sia un intervento per riportare decoro e pulizia in questa bella area verde”.