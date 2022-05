Il quartiere dove i giardinetti sono presi di mira dai vandali

Portare i bambini ai giardinetti tra immondizia e mozziconi di sigarette non è il massimo. Non è invitante neppure sedersi su una panchina imbrattata di scritte. La denuncia passa dai social ma anche attraverso una segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday. A denunciare il degrado una donna che vive nel quartiere Libertà e che è stanca dello stato di abbandono del giardinetto di via Gallarana, a pochi passi dall'ingresso del Pronto soccorso del Policlinico.

"Sono in uno stato pietoso - racconta -. Da tempo non frequento più quelli di via don Valentini proprio per il degrado, e quindi ho optato per quelli che hanno il doppio ingresso in via Gallarana. Ma anche qui siamo messi male. Cestini stracolmi di immondizia e piccoli rifiuti gettati a terra". E proprio in merito ai giardinetti di via don Valentini - ampio spazio verde dove oltre ai giochi per i bimbi e le panchine c'è anche un campo da calcio - c'è un residente che denuncia una situazione ormai fuori controllo. La segnalazione direttamente sui social, sulla pagina Facebook "Monza Segnalazioni" dove il monzese ha postato le immagini dell'area verde in balia dei maleducati. Tavoli e panche in legno completamente imbrattati, mozziconi, bottigliette di plastica, cocci di vetro, pacchetti vuoti, confezioni di merende buttati a terra.

Grande l'indignazione della rete nei confronti di chi non rispetta il bene pubblico e rende pericolosa e poco invitante la passeggiata alle famiglie (spesso con bambini e cani) che vorrebbero trovare qualche ora di relax nei giardinetti del quartiere.