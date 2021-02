Giardinieri acrobati in azione a Villasanta per la potatura del cedro centenario

La ditta che ha in carico la gestione del verde comunale ha organizzato un intervento di tree climbing, per eliminare i rami danneggiati dall'ultima perturbazione

Sono immagini spettacolari, quelle che arrivano da Villasanta. Con un intervento di tree climing, i giardinieri-acrobati della ditta Premav hanno potato il cedro centenario sifo davanti al municipio.

L'intervento si inserisce in un ben più ampio programma di gestione del verde comunale. Nell’arco del 2021 saranno

sottoposti a potature e altri trattamenti 522 esemplari: un’operazione del valore di 74mila euro, che prevede lo smaltimento di circa 270 tonnellate di materiale. La maggior parte dei lavori consiste in potature di contenimento e rimozione branche (190 piante interessate) con una necessità superiore nella zona centro-ovest del territorio (150 casi) e minore su San Fiorano (30) e Sant’Alessandro (8).

Per compensare l'anidride carbonica emessa dalle attrezzature per la potatura del verde, verranno messi a dimora circa 50 nuovi esemplari, a cui si aggiungeranno altre piantine su iniziativa della ditta (che gestisce il servizio per conto del comune). I nuovi esemplari piantati nel 2020 sono stati 45 e gli alberi sottoposti a interventi, sempre nel 2020, circa 780.