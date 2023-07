Gioele, piccolo grande eroe a 10 anni: ha salvato un bimbo che rischiava di annegare

Stava nuotando e avrebbe potuto pensare solo a divertirsi e a immergersi. Ma si è accorto che qualcuno aveva bisogno di aiuto. E a dieci anni, Gioele ha soccorso un bambino che era rimasto sott'acqua, senza respirare più, rischiando di annegare. Un piccolo, grande eroe.

I fatti risalgono a lunedì 3 luglio e sono avvenuti alla piscina di Cologno Monzese dove un bambino di sei anni, al suo primo giorno di centro estivo, è rimasto sott'acqua in piscina ed è stato soccorso (prima da Gioiele come lui stesso ha raccontato alla famiglia), dai bagnini e dal personale sanitario. Una brutta avventura con un terribile spavento per la famiglia che ha visto protagonista anche il piccolo "eroe".

"Gioiele è un bambino molto sensibile, attento. E siamo orgogliosi e fieri del gesto che ha fatto. E' un gesto importante e non scontato per un bambino della sua età" ha raccontato la mamma a MonzaToday. Ha appena terminato la scuola elementare e in attesa di iniziare il percorso scolastico alle medie, Gioiele frequenta il centro estivo insieme al suo fratellino. E quel pomeriggio ha avuto il coraggio e l'attenzione di aiutare qualcuno che aveva bisogno di lui. "Mi ha raccontato che che in quel momento era nella vasca esterna e stava nuotando. Poi ha notato un pezzo di plastica sotto l'acqua e si è immerso per recuperarlo e portarlo al bagnino e mentre raggiungeva il bordo della piscina ha detto di essere passato vicino a un bambino che era sul fondo della vasca ed era raggomitolato. Ha pensato stesse facendo apnea ed è andato oltre" ha dichiarato la mamma, riferendo il racconto di quella giornata fatto dal figlio.

Ma a Gioele è bastato poco per capire - nonostante la sua giovanissima età - che quel compagno era in difficoltà. "Ha detto che quando è ripassato di lì era ancora nella stessa posizione, sul fondo della vasca. Allora ha capito che non stava bene e si è immerso e lo ha riportato in superficie. Lo ha preso per le braccia, trascionandolo e poi afferrato per il torace per poi lasciarlo in consegna ai bagnini che sono intervenuti". Il primo a guardare Gioele con gli occhi fieri come un eroe è stato il suo fratellino, anche lui al suo primo giorno di centro estivo. "Quando nel pomeriggio sono andata a prendere i bambini mio figlio più piccolo mi ha detto che Gioiele aveva salvato un compagno ma nessuno poi mi ha spiegato cosa fosse accaduto".

A casa poi il ragazzino ha raccontato quanto successo ai genitori e all'altro fratellino. "Siamo davvero orgogliosi" ha spiegato la mamma. "A casa lo abbiamo valorizzato dicendogli che forse lui non si è reso conto di quanto sia stato importante il suo gesto. E' sempre un bambino di 10 anni e non è scontato che abbia capito quello che stava accadendo e permesso poi al personale di intervenire".Gioiele in acqua si muove come un pesciolino e sa nuotare: frequenta la piscina da quando aveva pochi mesi e insieme al nuoto pratica arrampicata. "E' un bambino davvero molto bravo, sensibile, ama gli animali, è riservato e un attento osservatore. Ci ha detto di non aver avuto per niente paura. Per noi è il nostro eroe".