La giornalista che sventa la truffa grazie alla telefonata e alla parola di sos

Solo la prontezza e la conoscenza del modus operandi dei presunti truffatori hanno evitato il peggio permettendo a Valentina Rigano, giornalista monzese, di non finire nella rete degli imbroglioni. Brutta avventura quella accaduta nella mattinata di martedì 11 giugno alla cronista. Una disavventura che, questa mattina, ha deciso di condividere con un video sui social, postato anche in diversi gruppi Facebook dei comuni della provincia.

Il fatto è accaduto ieri mattina, a Milano, in zona Porta Romana. “Stavo andando a un appuntamento di lavoro - racconta a MonzaToday -. Ero alla guida quando, improvvisamente, ho sentito un forte botto. In quel momento ero al telefono e mi sono stupita del rumore così forte. Ho intuito che forse avevo urtato un’auto parcheggiata in seconda fila, ma quel rumore era davvero esagerato”. Nel frattempo l’automobilista, presumibilmente urtato, le ha fatto i fari e l’ha intimata a fermarsi. La donna ha accostato e ha allertato la persona che era al telefono con lei (collegato con il bluetooth dell'auto) invitandola a non interrompere la conversazione.

“Ho capito subito che qualcosa non andava e le ho detto che se avessi pronunciato una determinata parola avrebbe dovuto subito chiamare il 112”, prosegue. L’uomo è sceso dall’auto e si è avvicinato alla vettura della giornalista che intanto aveva aperto la portiera. “Mi si è messo di fronte - ha raccontato -. Aveva un aspetto poco raccomandabile. Mi ha detto che gli avevo rotto lo specchietto. Io gli ho spiegato che non avevo la documentazione per la constatazione amichevole a portata di mano e che ero di fretta. Gli ho quindi chiesto di darmi i suoi estremi così da poter avviare la denuncia attraverso l’assicurazione”. Ma l’uomo a quel punto ha iniziato a tentennare, invitando Valentina ad “aggiustarsi da soli”. Ma la donna ha ribadito la disponibilità a chiudere la faccenda seguendo le indicazioni di legge. Poi, nel giro di pochi secondi, l’uomo ha notato dalla consolle della macchina che Valentina aveva il telefono acceso e c’era in corso una telefonata. A quel punto ha notato anche la borsa aperta sul sedile del passeggero e ha salutato dicendo che si sarebbe arrangiato da solo. “Mi ha teso la mano per salutarmi, ma io non gliela ho stretta. Mi sono chiusa subito in auto e mi sono allontanata velocemente".