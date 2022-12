La centrale operativa, cavalli e volanti: una giornata speciale in questura

Hanno visto da vicino i mezzi e gli strumenti della polizia, sono saliti a bordo delle volanti, si sono seduti alla guida delle auto e hanno conosciuto da vicino anche i cavalli poliziotti. E non è mancato nemmeno un tour alla centrale operativa della questura, lì dove gli operatori rispondono giorno e notte alle emergenze e alle richieste di aiuto dei cittadini. Sono usciti dalla questura con in testa un cappellino della polizia di Stato e sul volto un sorriso i ragazzi diversamente abili che sabato 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, hanno visitato la sede della polizia a Monza insieme alle loro famiglie. I ragazzi, appartenenti all’Associazione Silvia Tremolada di Monza, sono stati accolti e ospitati con l’intento di far conoscere gli uomini e le donne della polizia di Stato e le attività che i poliziotti quotidianamente svolgono a sostegno della collettività.

Hanno fatto accesso alla centrale operativa della questura e osservare gli operatori gestire gli interventi delle pattuglie impegnate sul territorio nelle varie attività istituzionali. Inoltre, hanno ammirato e toccato con mano le autovetture e le moto in uso alla Polizia di Stato. A rendere l’esperienza ancor più significativa sono state un’unità cinofila antidroga abitualmente impiegata nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, e una pattuglia a cavallo della Polizia di Stato, con le quali, grazie alla mediazione dei poliziotti conduttori, hanno potuto interagire. "E’ stata inoltre allestita una scena del crimine dove gli operatori della polizia scientifica hanno inscenato e spigato ai simpatici e curiosi spettatori lo svolgimento di un sopralluogo: il prelievo delle impronte digitali, la repertazione degli oggetti presenti, nonché delle tracce di sangue" spiegano dalla questura.

"L’iniziativa ha voluto rimarcare la vicinanza della Polizia di Stato ai cittadini, veicolando il messaggio di solidarietà di cui, ogni giorno, i poliziotti e le poliziotte si rendono portatori, in ossequio ai valori più profondi della propria missione “Esserci sempre” a difesa delle libertà e dei diritti fondamentali dell’individuo".