Giovane ubriaco al volante, la mamma lo va a riprendere per strada

Dopo la serata di bagordi è toccato alla mamma andarselo a riprendere in strada per riportarlo a casa.

È successo nella di venerdì 14 luglio, quando i poliziotti della squadra volante della questura hanno fermato una Mini Cooper che viaggiava in strada con a bordo tre ragazzi italiani di 25 anni. Non appena intimato l'alt i poliziotti si sono infatti sono accorti che dalla vettura proveniva un forte odore di alcool. Di lì la richiesta di intervento degli agenti alla polizia locale per sottoporre a controllo alcolimetrico il giovane conducente.

Controllo che per ben due volte è risultato superiore al limite imposto dalla legge. A quel punto gli agenti hanno dunque denunciato il 25enne per guida in stato di ebbrezza. A riportare a casa il ragazzo, e i suoi due amici, è stata la mamma di quest'ultimo. Che avvisata di quanto andava accadendo è stata costretta a precipitarsi con la macchina nel luogo dove il figlio è stato fermato dalla volante.