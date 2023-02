Giovanni, Efrem e Samantha: i tre nuovi "cavalieri" della Repubblica in Brianza

Sono trenta i nuovi cavalieri al Merito della Repubblica Italiana. E tra questi ci sono anche tre brianzoli. Si tratta di Giovanni Vergani, 49 anni, coordinatore del progetto Tiki Taka per l'inclusione delle persone con disabilità ed Efrem e Samantha Fumagalli, fondatori di Cascina San Vincenzo a Concorezzo che offre percorsi di autonomia per ragazzi affetti da patologie dello spettro autistico.

Le onorificenze sono state conferite dal presidente Sergio Mattarella "a cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo". La cerimonia ufficiale per il conferimento delle onorificenze è in programma per il prossimo 24 marzo. Di seguito le singole motivazioni per il riconoscimento dei tre cittadini brianzoli.

Giovanni Vergani, il "papà" di Tiki Taka

Giovanni Maria Vergani, 49 anni, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "Per la sua attività di Coordinatore di iniziative volte a individuare opportunità e percorsi di inclusione per le persone disabili" Coordinatore del progetto “Tiki Taka – Equiliberi di essere”, ideato nel 2017 per l’inclusione delle persone con disabilità, dalla società cooperativa Novo Millennio di Monza. Il Progetto Tiki Taka si pone al fianco delle amministrazioni comunali creando fitte relazioni con le parrocchie e aziende del territorio. “Vogliamo costruire percorsi ed opportunità dentro le nostre comunità territoriali, che modifichino la visione diffusa sulla disabilità. Non più solo persone di cui occuparsi, ma una risorsa per tutta la comunità, da far esprimere e valorizzare”. Dalla sua nascita Tiki Taka ha coinvolto una trentina di realtà che insieme alle persone con disabilità individuano occasioni che possano favorire l’autonomia. Giovanni spiega di voler uscire dalla logica di un progetto finanziato per entrare in quello della creazione di relazioni di comunità.

Efrem Fumagalli e Samantha Villa, fondatori di Cascina San Vincenzo

Efrem Fumagalli, 61 anni e Samantha Villa, 52 anni, Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "Per aver fondato un’associazione che riunisce famiglie e che offre servizi e laboratori volti a realizzare percorsi di autonomia per i ragazzi affetti da patologie dello spettro autistico" Fondatori dell'Associazione “Cascina San Vincenzo”. Efrem è il Presidente dell’associazione; Samantha è Genitore referente e Coordinatore delle attività del Centro per l’autismo. Efrem e Samantha, ricevuta la diagnosi di autismo per il loro figlio, non trovando nessuno in grado di potergli indicare “una strada da percorrere”, hanno deciso con un gruppo di famiglie di offrire e pensare servizi, laboratori, percorsi di accompagnamento verso l’autonomia di questi ragazzi. Ricevuta in comodato una cascina (Cascina San Vincenzo) da parte della Caritas locale, hanno iniziato a fornire corsi, laboratori e in genere percorsi che potessero accompagnare questi ragazzi verso l’autonomia.

"Sarebbero in tanti coloro che meriterebbero di essere premiati: tutti i papà e le mamme che soffrono nel vedere le difficoltà dei propri figli autistici e che faticano per cercare di assicurare loro un futuro, gli operatori di Cascina S. Vincenzo che vanno oltre il loro dovere professionale e che si prendono a cuore le diverse situazioni nei rispettivi ruoli, i volontari che dedicano tempo e attenzione ai nostri ragazzi. Un enorme grazie a coloro che hanno voluto segnalare alle autorità la realtà di Cascina S. Vincenzo: è un onore e una grande soddisfazione saperci apprezzati" hanno scritto i due brianzoli in una lettera pubblica di ringraziamento.

Ai due brianzoli, concorezzesi per la precisione, sono arrivati anche i complimenti dell'amministrazione comunale a nome dell'intera comunità. "I complimenti da parte dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Concorezzo a Efrem Fumagalli e a Samantha Villa (Fondatori dell'associazione Cascina San Vincenzo) per aver ricevuto dal presidente Mattarella il titolo di Ufficiali dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A loro e alla Cascina San Vincenzo i complimenti più sinceri e il grazie per quanto creato con impegno, professionalità e cuore in questi anni nella nostra città" si legge in un intervento del municipio.