A Monza passa un Giro d'Italia speciale

Per partecipare a questo Giro d’Italia non bisogna essere atleti. Non serve avere la bicicletta. Basta indossare un guanto e munirsi di un sacchetto. Ma soprattutto di tanta buona volontà e lo spirito di tenere pulito il pianeta.

Ecco le caratteristiche per partecipare il prossimo 14 maggio alla tappa monzese del Giro d’Italia di plogging, una moda, una filosofia di vita che abbina il benessere del corpo con il rispetto dell'ambiente. Questa, in sintesi, la disciplina che nata nei Paesi del Nord Europa è recentemente approdata anche in Italia raccogliendo molto appassionati. Una pratica che combina la corsa (o la passeggiata veloce) con il gesto di raccogliere piccoli rifiuti che si trovano mentre si svolge attività fisica. Gettandoli poi nel cestino dei rifiuti o direttamente nella pattumiera domestica.

Il ritrovo è fissato il 14 maggio alle 9.30 ai Boschetti Reali. Poi da lì Corrocolguanto, promotore dell’iniziativa alla quale parteciperanno anche diverse associazioni del territorio, indicherà il percorso. Una bella mattinata di sport, ambiente e soprattutto amore per la propria città. Tutti i dettagli su questo link.