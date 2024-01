Le 5 migliori idee per una fuga da Monza con una gita nel weekend

Una fuga dalla città per godere di una giornata di relax a contatto con la natura con il panorama del lago e dei monti innevati. Per chi sta programmando una gita nel weekend non lontano da Monza abbiamo raccolto qualche idea. Ecco i suggerimenti di Quicomo.it per questo secondo weekend del 2024. Una guida con tutte le gite sul Lario, sul Ceresio e dintorni.

1 . Vie dei Monti Lariani

Un altro cammino sulle magiche vie che dai monti mostrano tutta la bellezza del lago di Como anche in inverno. Da Croce si sale attraverso il bosco con scorci sulla Val Menaggio. Giunti ai pascoli dei Monti di Nava (848 m), si scende seguendo una bella mulattiera con stupenda vista del centro lago e le montagne circostanti fino a Griante. Continua

2 . Bocchetta di Lierna

La Bocca di Lierna o Bocchetta di Lierna, situata a 1356 metri sul livello del mare è un passo di montagna che si trova a Lierna, sul lago di Como, fra il monte Palagia e il monte Cucco. Il Monte Palagia (1549 m. s.l.m.) è una delle cime minori del gruppo delle Grigne. Il monte Cucco fa parte dell'Alpe di Lierna ed è sulla strada del Sentiero del Viandante passando dal Borgo di Genico a Lierna. Per chi ha voglia di esplorare questa zona del Lario, da dove si gode la vista di panorami mozzafiato, proponiamo due sentieri suggeriti dalla Pro Loco Lario Occidentale, le foto sono invece di Massimo Lozzi.

3 . Parco del Penz

La collina del Penz, inserita nel progetto Insubriparks, è costellata da sentieri tematici ricchi di vigneti da cui è possibile ammirare dall'alto l'intera città e i comuni limitrofi. Il territorio del parco si estende su una superficie di circa 245 ettari lungo il versante di Chiasso fino a Sud-Ovest in direzione di Pedrinate. A Sud confina con il Parco Regionale Spina Verde, con il quale condivide la storia degli insediamenti del IX secolo. Continua

4 . Anello Camaggiore

Un altro giro, un altro anello. E non è un caso che a guidarci in questa nuova escursione sia ancora Massimo Lozzi, che il prossimo anno pubblicherà una guida esaustiva sul lago di Como: sponda occidentale, triangolo Lariano e sponda orientale. Un volume di grande interesse per tutti gli appassionati di trekking che seguono anche questa nostra rubrica dedicata alle escursioni sui monti del nostri magico Lario. Continua

5 . I due rifugi

Uno dei più esperti esploratori del nostro territorio, Massimo Lozzi, ci riporta sulla via di un altro grande passaggio montano sul lago di Como, la traversata che unisce il rifugio Canua al rifugio Menaggio partendo da Breglia, piccola frazione del comune di Plesio - rispetto al quale dista circa 1 km - situata nella Val Menaggio, a un'altitudine di 750 metri di quota. Tale frazione è divisa in due nuclei abitati, che corrispondono alle frazioni del vecchio comune: Villa (Vila) rivolta a levante e Maggino (Magin) rivolta a ponente. Continua

Credits: Le foto sono di Massimo Lozzi