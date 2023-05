Tutto quello che si sa sulla scomparsa di Giulia Tramontano, la donna incinta sparita nel nulla

Un mistero. Sembra sparita nel nulla Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni, originaria della provincia di Napoli, al settimo mese di gravidanza, scomparsa sabato sera da Senago, alle porte della provincia di Monza e Brianza. Proprio il 27 maggio i familiari hanno avuto l'ultimo contatto con lei, poi il buio.

Il compagno - come riferiscono i colleghi di MilanoToday - ha già presentato denuncia ai carabinieri, che adesso la stanno cercando ovunque. Il suo cellulare stando a quanto appreso risulta spento e per ora da lì non sono arrivate tracce utili per localizzarla. La ragazza non possiede un'auto ed è quindi probabile che se ne sia andata di casa a piedi anche se i parenti non si spiegano un allontanamento volontario, ipotesi che anzi escludono con forza. Giulia avrebbe con sé il passaporto mentre altri documenti d'identità sarebbero stati trovati in casa.

I carabinieri hanno già parlato con i familiari e i conoscenti della 29enne per cercare di capire il contesto in cui la giovane è sparita e per provare a verificare cosa sia successo nelle ultime ore prima della scomparsa. La donna non avrebbe mai avuto problemi di natura psicologica neanche durante la gravidanza e non risulta allo stato nemmeno che avesse problemi sul lavoro o di altro genere.

L'associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, ha diffuso più appelli sui social nel tentativo di ritrovare Giulia. Alta 168 centimetri, la donna ha i capelli lunghi chiari e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. "Non c'è certezza degli abiti con cui si è allontanata", ma "è sicuramente in difficoltà in quanto al settimo mese di gravidanza".