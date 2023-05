Il sabato sera col fidanzato e l'sms all'amica, poi il buio: il mistero di Giulia, sparita nel nulla

L'ultima traccia sabato sera. Un passaggio sotto una telecamera e un messaggio mandato a un'amica per confessare una preoccupazione. Poi, domenica mattina, quella telefonata di solito immancabile ma "saltata". Da lì il buio totale. Assume sempre più i contorni del mistero la scomparsa di Giulia Tramontano, la 29enne originaria di Sant'Antimo, nel Napoletano, incinta al settimo mese di gravidanza, sparita nel nulla da domenica scorsa.

A mettere in moto la macchina delle ricerche è stato il fidanzato, il 30enne Antonio I., che vive con lei in un appartamento di Senago e lavora in centro a Milano in un bar. Nella denuncia presentata ai carabinieri, l'uomo ha spiegato di essere uscito domenica mattina per andare al lavoro e di non aver trovato più la compagna nell'abitazione al suo rientro. Stando a quanto ha raccontato, la donna avrebbe preso 500 euro in contanti, alcuni documenti - tra cui il passaporto - e si sarebbe allontanata a piedi.

Il suo silenzio domenica mattina - quando la madre dalla Campania aveva provato a telefonarle come faceva ogni giorno, ma senza successo - aveva già allarmato i familiari. Gli stessi familiari che adesso condividono sui social appelli nella speranza di ritrovare la 29enne e che sembrano credere molto poco all'ipotesi di un allontanamento volontario. Martedì mattina, la sorella Chiara ha postato una foto di Giulia col pancione evidenziando un grande tatuaggio sul braccio sinistro come segno particolare di riconoscimento in caso di avvistamento.

L'appello dell'associazione Penelope per ritrovare Giulia Tramontano

Sulla sparizione di Giulia - che lavora come agente immobiliare - la procura di Milano al momento indaga per scomparsa di persona e ha aperto un fascicolo senza titolo di reato né indagati. L'inchiesta coordinata dal pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunto Letizia Mannella è affidata al nucleo investigativo dei carabinieri di Milano e alla compagnia di Rho. I militari stanno cercando di mettere dei punti fermi in quello che sembra ora dopo ora sempre di più un giallo.

Stando a quanto appreso, alcune telecamere di videosorveglianza - anche se con frame parziali e non troppo nitidi - hanno immortalato la 29enne sabato sera, poche ore prima della scomparsa. Cosa ha fatto Giulia quella sera? Stando al racconto del fidanzato, la coppia sarebbe stata insieme e su questo punto ci sono alcuni riscontri positivi dei carabinieri. Ma quella stessa sera la giovane avrebbe inviato un messaggio a un'amica dicendole di essere turbata. Per cosa? Sembra per una lite col compagno. E soprattutto adesso quel telefono non dà più nessun segnale, ormai da ore.

I militari, come si fa in indagini del genere, hanno controllato eventuali partenze da aeroporti o stazioni, ma quella pista non ha dato risultati. Così come il nome Giulia Tramontano non risulta registrato in nessun hotel. La verità potrebbe essere proprio nelle telecamere. Gli investigatori stanno analizzando anche i filmati delle ore successive all'ultimo avvistamento: qualche altro occhio elettronico potrebbe aver ripreso qualche dettaglio utile a svelare che fine abbia fatto Giulia.