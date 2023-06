"Sono una miracolata: mi è caduto l'albero addosso ma adesso denuncio il comune"

Si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Solo grazie al suo compagno Giuliana è viva, anche se ha riportato una frattura di 3 vertebre coccigee e si è vista la morte in faccia. A parlare, ancora sotto choc, alla redazione di MonzaToday è Giuliana Brambilla, la donna di 52 anni che venerdì 23 giugno si è vista cadere un albero addosso.

Una vera e propria tragedia sfiorata quella accaduta a Monza, in via Paisiello. “Dal parcheggio stavo dirigendomi con il mio compagno al bar sotto ai portici – racconta -. Stavamo passando vicino all’albero quando, improvvisamente, probabilmente per una folata di vento ci è caduto addosso. Il mio compagno era dalla parte dell’albero: è riuscito ad ammortizzare il colpo. Poi lui è caduto su di me. Se mi fossi trovata io dalla sua parte probabilmente sarei morta”. Per l’uomo una rottura composta del radiale e diverse escoriazioni. Sono stati subito allertati i soccorsi. Fuori dal bar, a quell’ora di venerdì, c’erano parecchie persone che hanno assistito alla scena. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco.

Giuliana è ancora molto scossa. “Ringrazio Dio e il mio compagno che con i suoi 100 kg di peso è vero sì che mi è caduto addosso, ma mi ha anche salvata dall’albero. Se in quel momento fosse passato un bambino sarebbe potuto finire anche peggio. Non è possibile che accadano queste cose. Ho saputo che una cittadina aveva già segnalato per vie ufficiali la pericolosità di quella pianta”.

La donna è ancora sotto choc. Ha ancora vivi nella memoria quegli istanti e il terrore che quella disavventura avrebbe potuto finire molto peggio. “Purtroppo sono reduce da due lutti molto gravi - conclude -. Durante la pandemia ho perso il mio papà e mia sorella. Mia mamma è invalida e ha soltanto me. Non voglio immaginare che cosa sarebbe potuto accaderle se mi fosse successo qualcosa di più grave”. Giuliana ha annunciato che si rivolgerà all’avvocato per denunciare quanto accaduto.