Giussano, litiga con il fratello e lo ferisce al braccio con un coltello

Una lite in casa tra fratelli per futili motivi, il coltello impugnato da uno dei due e infine la corsa all'ospedale. E' terminata con una denuncia mercoledì la serata che ha visto protagonisti due fratelli a Giussano. Ora un uomo di trent'anni, incensurato, dovrà rispondere dell'accusa di lesioni personali aggravate.

Poco dopo le 21 in via Milano è intervenuta un'ambulanza del 118 insieme alle pattuglie dei carabinieri della Sezione Operativa Radiomobile della compagnia di Seregno insieme ai colleghi della stazione di Meda e Verano Brianza. Secondo quanto al momento emerso il 30enne in seguito a una discussione con il fratello - un 38enne residente in Spagna che aveva raggiunto la Brianza proprio per far visita al parente - avrebbe impugnato un coltello da cucina, ferendo il congiunto.

L'arma verosimilmente utilizzata per l'aggressione è stata poi rinvenuta all'interno dell'abitazione: la coltellata ha provocato una ferita lacerocontusa all'avanbraccio sinistro al 38enne che è stato così accompagnato in codice giallo in ambulanza all'ospedale di Desio dove poi è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

La vittima farà ritorno in Spagna mentre il fratello ora dovrà rispondere dell'accusa di lesioni personali aggravate.