Lo schianto contro un muro e la Mercedes vuota, uomo soccorso in strada nella notte

Un'auto finita contro un muro lungo la strada e l'abitacolo vuoto, senza nessuno a bordo. E in via Puccini a Giussano, nel cuore della notte tra sabato 3 e domenica 4 febbraio, sono arrivati i carabinieri e i mezzi di soccorso del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Poco distante dal punto in cui è stata trovata una Mecedes classe B c'era un uomo a terra, completamente ubriaco.

Il 37enne è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito, come riporta l'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza, in codice rosso all'ospedale di Desio. L'uomo, secondo quanto al momento ricostruito non avrebbe riportato gravi ferite nell'impatto ma avrebbe accusato un malore connesso ai livelli etilici nel sangue che erano molto elevati. Il 37enne avrebbe raccontato di essere stato a bordo di quel mezzo coinvolto nell'incidente ma di non essere il conducente del veicolo che invece sarebbe stato guidato da un amico poi fuggito insieme a una terza persona, anche questa a bordo dell'auto poi finita contro il muro.

La Mercedes non risulta rubata e a indagare sull'episodio sono i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per risalire al conducente e alle eventuali persone presenti al momento dello schianto.