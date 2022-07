Tragedia sfiorata: cade un platano sulla strada

A Giussano si è sfiorata la tragedia: un grosso platano è improvvisamente caduto sulla strada. Attimi di grande paura, ma per fortuna senza feriti, nella serata di venerdì 22 luglio quando un grosso platano del piazzale della basilica di Giussano si è abbattuto sulla strada. Fortunatamente in quel momento non transitavano auto e persone.

All'origine della caduta della grande pianta ci sarebbero, molto probabilmente, le alte temperature delle ultime settimane che avrebbero creato smottamenti nel terreno facendo precipitare il platano. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi, e l'area è stata messa in sicurezza.

La notizia è stata postata anche sulla pagina Facebook "Sei di Giussano se...". Tra i commenti anche quelli di una donna che proprio pochi secondi prima era passata vicino al grande albero.