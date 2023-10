Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Queste le accuse di cui dovrà rispondere un uomo di 63 anni arrestato l'altra sera a Giussano, dai carabinieri della compagnia di Seregno.

A chiedere l'intervento dei militari dell'Arma è stata una donna, la moglie dell'uomo, che ha composto il 112 durante una lite in casa, dopo essere stata minacciata e percossa secondo qunato ricostruito dai carabinieri e denunciato. All’arrivo della pattuglia nell'abitazione, la lite era ancora in corso e l’uomo, che aveva alzato il gomito e bevuto alcol, nonostante la presenza dei militari continuava a inveire contro la donna. Secondo quanto ricostruito il 63enne, poco prima aveva minacciato e percosso la compagna, provocandole alcune lesioni. E purtroppo, secondo quanto ricostruito, non era la prima volta in quanto la donna lo aveva denunciato anche in altre occasioni.

Il 63enne è stato trovato anche in possesso di un coltellino multiuso per il quale è stato anche denunciato in stato di libertà per porto e detenzione di armi od oggetti atti ad offendere. Dopo la convalida per l'uomo è stata disposta l’applicazione della misura del divieto di non avvicinarsi all’abitazione e ai luoghi frequentati dalla vittima nonché di comunicare con la stessa attraverso qualsiasi mezzo.