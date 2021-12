Il campione sceglie la Brianza per gli ultimi allenamenti

Il campione ha scelto la vasca brianzola prima della partenza. Un allenamento a Giussano prima di partire per il Mondiale di nuoto che si svolgerà da domani giovedì 16 dicembre ad Abu Dhabi.

Evento speciale nella piscina di Sport Active Giussano che nella mattinata di ieri, martedì 14 dicembre, ha avuto l’onore di ospitare Gregorio Paltrinieri.

Il famoso nuotatore nativo di Carpi, in provincia di Modena, ha scelto il centro sportivo di Giussano per una sessione di due ore di allenamento in vista dei suoi prossimi impegni sportivi, in particolare il Mondiale di nuoto in vasca corta in programma nei prossimi giorni dove “Greg” rappresenterà la Nazionale italiana.

La carriera di Paltrinieri è costellata di grandissimi successi tra i quali spiccano le tre medaglie olimpiche, di cui una d’oro ai Giochi di Rio nel 2016, quattro medaglie mondiali, dodici ori europei e ben ventisette titoli italiani assoluti.

Un grande onore per lo staff del centro sportivo che, alla fine degli allenamenti, si è fatto immortalare con il grande atleta italiano.