Picchiano e rapinano un ragazzino che finisce in ospedale: nei guai tre 15enni

Hanno 14, 15 e 16 anni. E hanno puntato un coetaneo, per rapinarlo.

Spaventato e riempito di botte, tanto da farlo ricorrere alle cure mediche con una prognosi di dieci giorni, e derubato. L'episodio è avvenuto a Giussano, nel mese di giugno, ma alcuni dettagli sono emersi solo ora attraverso i dati diffusi dalla questura di Monza e Brianza in relazione alle attività di prevenzione che hanno coinvolto anche giovanissimi, in riferimento al provvedimento dell'avviso orale e all'applicazione del decreto Caivano.

In seguito all'episodio le indagini erano state affidate ai carabinieri e nei guai erano finiti due cittadini italiani di 14 e 15 anni, residenti nei comuni di Desio e Seregno, senza precedenti, e un cittadino egiziano di 16 anni, residente a Desio già noto alle forze dell'ordine nonostante la giovane età per reati contro il patrimonio. I tre si sarebbero resi responsabili del reato di rapina ai danni di un coetaneo a cui hanno procurato "lesioni guaribili in 10 giorni", precisano dalla questura. Non si tratta dell'unico episodio che ha coinvolto in episodi violenti giovanissimi, in provincia, nell'ultimo periodo. Sono stati sei infatti i provvedimenti monitori emessi nella prima metà del 2024. Un altro ragazzo 14enne, a Verano Brianza è stato fermato di notte per un controllo ed è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e droga per uso personale.

Un'altra analoga misura è stata emessa per un 16enne senegalese, residente a Lentate sul Seveso, indagato dai carabinieri di Seveso per rapina aggravata con uso dello spray urticante e lesioni personali in concorso e di un cittadino italiano sempre 14enne, residente a Carate Brianza, che insieme a due compagni non imputabili perchè troppo giovani, si sono resi responsabili di una serie di rapine e tentate rapine nei pressi dell’oratorio S. Stanislao Kostkae in un supermercato Aldi di Verano.

Con le modifiche introdotte dal Decreto Caivano è stata estesa la possibilità di emettere il provvedimento dell’ammonimento anche nei confronti di minori, tra i 12 e 14 anni, e il questore in provincia ne ha già adottati tre. In particolare, in un caso, ha colpito un ragazzo di 14 anni, residente a Muggiò che aveva preso di mira per futili motivi, negli spazi comuni scolastici dell’istituto, un suo coetaneo aggredendolo fisicamente e minacciando di morte e successivamente con una lama di forbice appuntita.