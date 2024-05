Vandali scatenati: scritte ingiuriose contro Meloni, Fratelli d'Italia e Forza Italia

"Meloni vogliamo un tuo aborto. Ti prego uccidi". Questa una delle frasi scritte con la vernice rossa sulle vetrate della sede elettorale di Fratelli d'Italia a Giussano. Ma non solo: epiteti altrettanto volgari e minacce contro la sede di Forza Italia, sempre a Giussano, e contro Silvio Berlusconi morto un anno fa.

Immediata la condanna dei comitati provinciali dei due partiti. "Vogliamo esprimere la nostra ferma condanna per gli atti vandalici contro le sedi di Forza Italia e Fratelli d’Italia a Giussano, gesti che esprimono sentimenti di violenza, odio e vigliaccheria che nulla hanno a che fare con la competizione politica - dichiarano Luca Veggian e Roberto Ceppi, rispettivamente segretario provinciale di Forza Italia e presidente provinciale di Fratelli d'Italia -. Le idee diverse non possono giustificare un attacco così intriso di odio e intolleranza, un gesto di una bassezza e mancanza di rispetto così grande verso militanti, volontari e candidati che altro non vogliono se non il bene per il futuro di Giussano. Quello che si è verificato questa notte a Giussano è sconcertante e deplorevole, fatti come questi non devono assolutamente accadere in un paese libero e democratico come il nostro".

Nelle prossime ore Veggian e Ceppi si recheranno dalle forze dell'ordine per la denuncia. A Giussano i cittadini il prossimo 8 e 9 giugno saranno chiamati alle urne anche per le elezioni comunali.