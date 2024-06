25 gomme bucate, incisioni e specchietti rotti: i raid del vicino stalker contro l'auto di una ragazza

Sbuca dalla vegetazione, nel buio, con un cappuccio in testa. Passi svelti, decisi, verso la “vittima”: un’utilitaria parcheggiata in strada. Con un coltello in pugno, affonda la lama nei pneumatici, squarciandoli e poi si accanisce sugli specchietti laterali, devastandoli in pochi istanti. Ma quella sera, anziché riuscire a fuggire indisturbato si è ritrovato faccia a faccia con i carabinieri che lo hanno inseguito mentre scappava via e arrestato. Sono le scene riprese da un video che mostra gli attimi del fermo: da un po’ i militari dell’Arma di Giussano tenevano d’occhio quel 28enne italiano, disoccupato, che ora dovrà rispondere di atti persecutori e danneggiamento aggravato.

L'arresto

Il giovane è finito in manette nella nottata tra il 18 e il 19 giugno scorsi, arrestato dai carabinieri della compagnia di Seregno al termine di un’indagine scattata dopo la denuncia di una serie di atti vandalici subiti da una famiglia che abita proprio nel condominio di Giussano dove vive il 28enne. Almeno 25 pneumatici tagliati, specchietti rotti e incisioni sulla carrozzeria con graffi e danni per diverse migliaia di euro. A essere colpita sarebbe stata proprio la vettura di una ragazza di 23 anni ma i raid vandalici hanno danneggiato anche i veicoli degli altri componenti della sua famiglia con episodi che hanno iniziato a susseguirsi a partire dal mese di novembre 2023.

Sette mesi di ansia e paura al termine dei quali è stato fermato il 28enne che abita proprio nello stesso condominio delle vittime e sul quale pende già un procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza proprio sulla base di indizi che erano emersi in relazione a otto episodi precedenti. Sorpreso in azione durante un servizio di appostamento, è stato arrestato. Addosso aveva ancora il coltello da cucina utilizzato per bucare le ruote e un secondo cutter nascosto negli abiti. Entrambe le lame sono state sequestrate. Sul motivo dell’accanimento e sui danneggiamenti sono in corso le indagini dei carabinieri.