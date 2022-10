Dopo l'incidente di quest'estate, da domani parte la nuova viabilità sperimentale

A partire da domani, mercoledì 5 ottobre, in viale Rimembranze prenderà il via la modifica sperimentale alla viabilità che prevede l’istituzione del senso unico di marcia, nel tratto compreso tra via Aliprandi e Via Piola, in direzione di quest’ultima. Una modifica viabilistica avvenuta a seguito dell'incidente di quest'estate nel quale sono rimaste ferite sette persone. Entro la giornata di domani si completerà la posa della segnaletica orizzontale e verticale utile per fornire indicazioni in loco; per i primi giorni, ed in particolare in concomitanza con l’orario di entrata e di uscita dalla scuola dell’infanzia paritaria Aliprandi e dal liceo Modigliani, gli agenti di polizia Locale effettueranno specifici servizi di controllo anche per fornire informazioni in merito alle modifiche viabilistiche.

Da mercoled' 5 ottobre parte la sperimentazione

Con l'avvio della fase sperimentale, non sarà più possibile accedere a viale Rimembranze provenendo da via Umberto I; al contrario, provenendo da via Borella e uscendo da via Aliprandi, sarà possibile svoltare a destra in direzione di via Umberto I mediante il senso unico di nuova istituzione. In questa prima fase, verranno anche verificati i flussi di traffico e visionate eventuali criticità, così da poter avere a disposizione ulteriori elementi per assumere una decisione definitiva.

Un intervento per migliorare la sicurezza

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, già ribadito dal sindaco di Giussano, Marco Citterio, è quello di individuare una nuova viabilità “che vada nella direzione di tutelare l’intera utenza stradale, apportando cambiamenti che incrementivo il livello di sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni, in particolar modo degli studenti del liceo Modigliani e degli alunni della scuola dell’infanzia Aliprandi. L’intervento progettato va inoltre nella direzione di ridurre l’incidentalità dell’intero comparto stradale e migliorare la fluidità del traffico”.