Gran Premio 2021: torna il pubblico, ma solo con il green pass

Da giovedì 29 luglio in vendita i biglietti, esclusivamente on line

Formula 1 Heineken Gran Premio d’Italia 2021: sul circuito monzese ritorna il pubblico, ma soltanto se munito di green pass. L’annuncio nella mattinata di giovedì 29 luglio direttamente dal circuito monzese.

A meno di due mesi dal Gran Premio di Formula 1, che si disputerà il prossimo 12 settembre, si mette in moto la macchina della vendita dei biglietti,

Ingressi contingentati (meno del 50% rispetto alle edizioni pre covid), e solo spettatori provvisti di green pass europeo. Naturalmente sugli spalti e sulle tribune massimo rispetto delle prescrizioni covid.

Il “passaporto” consentirà all’Autodromo di accogliere il pubblico per tutti e tre i giorni del fine settimana. I possessori di green pass possono già acquistare i biglietti, esclusivamente on line, sul sito ufficiale del circuito www.monzanet.it e dal rivenditore autorizzato www.ticketone. Niente “bagarini” quindi all’ingresso dell’Autodromo e del Parco.

Ai tifosi posti a sedere su una selezione di gradinate e di tribune, per la singola giornata. Per chi, invece, non vuole perdersi il brivido del weekend, sono disponibili pacchetti di più giorni con la possibilità di accedere in Autodromo venerdì, sabato e domenica ad un prezzo promozionale.

Nel fine settimana verranno garantite inoltre tutte le attività di intrattenimento per il pubblico grazie alle attività della Fan Zone. Per gli spettatori in tribuna sarà possibile seguire tutte le sessioni di pista e i collegamenti in diretta degli inviati di F1 TV attraverso i maxischermi installati in tutto il circuito, per non perdere nemmeno un minuto dell’azione e dei dietro le quinte dell’evento.

Ma tutto è, ancora, in divenire. Se dal Governo dovessero aprirsi ulteriormente le maglie per gli accessi ai grandi eventi, allora i numeri dei posti assegnati in sede di acquisto potrebbero essere modificati.

Nel caso, invece, che l’evento fosse dichiarato a porte chiuse oppure fosse necessario ridurre il numero di posti disponibili a causa del cambiamento della normativa legata alla situazione epidemiologica, verranno rimborsati i biglietti eccedenti già acquistati per l’intero valore del prezzo facciale, secondo un ordine di priorità basato sulla data di acquisto.