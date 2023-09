Gran Premio di Monza, approfittava della calca per rubare: per un anno divieto di andare a Biassono

È un pluripregiudicato di origine brindisine da tempo residente a Monza il protagonista di vari furti avvenuti in Brianza.

La prima volta è stato bloccato dalle Volanti della questura per aver rubato un monopattino in centro a Monza. Poi è stato riconosciuto come autore di un furto commesso a metà agosto all’interno del negozio Tigotà di Monza.

Infime l'uomo i primi di settembre, si è reso protagonista di furto all’interno di uno stand della Fanzone del Gran Premio di Formula Uno 2023. Approfittando della calca, ha sottratto portafogli e telefoni cellulari delle addette di uno stand, venendo però bloccato dagli agenti della Questura in servizio, che hanno subito restituito il maltolto alle vittime. Il pregiudicato è stato quindi destinatario di un foglio di via obbligatorio: per un anno non potrà far rientro alla zona dell’Autodromo ed al comune di Biassono.