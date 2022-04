Grandine, maltempo e una tromba d'aria: danni in Brianza

Alberi caduti, piante pericolanti e tegole saltate da tetti e pannelli scoperchiati. E' ingente il bilancio dell'ondata di maltempo che si è registrata venerdì 1 aprile a Monza e in Brianza. Il violento temporale che si è abbattuto sulla Lombardia e sulla provincia ha portato anche grandinate.

Chicchi di ghiaccio di diversi centimetri hanno "bombardato" le strade, imbiancandole. Una perturbazione che ha portato un "mini inverno" dopo le giornate dalle temperature miti di inizio settimana.

Alberi caduti e tromba d'aria: 30 interventi

A partire dalle 18.30 il centralino della sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco ha iniziato a ricevere delle chiamate per interventi di soccorso: albri caduti in mzzo alla strada, cedimenti o coperture portate via dal vento. In Brianza la zona più colpita dal fenomeno è stata quella nord occidentale, del Caratese. Proprio su Carate Brianza venerdì pomeriggio si è abbattuta una tromba d'aria con il vento che ha riversato in strada alberi e pannelli. Sono stati undici gli interventi di soccorso effettuati proprio in zona. Chiamate anche da Seregno, con 8 attività di soccorso, Muggiò, Giussano, Vedano, Triuggio, Monza, Lissone, Desio e Bernareggio.

Sono state al lavoro diverse squadre con autopompe, autoscale e moduli di supporto.

Una pianta caduta a Costa Lambro (Facbook/A. Dell'Orto)