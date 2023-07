Grandine, vento e pioggia: la Brianza finisce sott'acqua

Sembrava l’apocalisse. Questo il commento comune dei nostri lettori, ma anche le segnalazioni postate sui gruppi social di Monza e Brianza. Una mezz’ora di vento fortissimo, tuoni, fulmini, pioggia e in alcuni comuni anche la grandine che si sono abbattuti sulla Brianza.

Chicchi grossi come palline si vedono nella foto che ci ha inviato un lettore da Concorezzo. Grandine anche su Seregno con il giardino che sembra coperto di neve. In alcuni comuni, come ad Agrate Brianza, sembrava fosse calata la sera tanto che si erano accese anche le luci dei lampioni pubblici.

A Brugherio un vento fortissimo. Strade allagate da Seregno a Carate Brianza con la nostra lettrice preoccupata di rimanere bloccata in mezzo alla strada. “Sono prigioniera della mia macchina”, ci racconta un’altra lettrice ferma ad Arcore sotto una fortissima grandinata. Solo intorno alle 11.30 la tempesta ha iniziato a placarsi. Oltre, naturalmente, ai tombini saltati e alle cantine allagate in molti comuni del territorio. A Villasanta allagato (e chiuso) il sottopasso di via Donatori del Sangue.